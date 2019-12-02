ПІБ припиняє обслуговувати фізосіб-підприємців

Промінвестбанк вирішив припинити обслуговування фізичних осіб-підприємців. Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини. У банку відзначають, що всі фізособи-підприємці повинні звернутися до Промінвестбанк для закриття поточного рахунку та отримання залишку коштів на такому рахунку. При цьому зазначається, що операції, пов'язані із закриттям рахунків фізичних осіб-підприємців та перерахуванням залишку коштів банком тарифікуватися не будуть. "У разі відсутності клієнтів у відділенні банку в 15-денний термін, починаючи з 26 листопада, рахунки будуть закриті, а залишок коштів буде переведений на окремий транзитний рахунок для подальшого обліку", - йдеться в повідомленні. Перерахування коштів на рахунку в іншому банку в подальшому буде здійснюватися після повної ідентифікації фізичної особи-підприємця. Як повідомляли Українські Новини, російський "Внешэкономбанк" подала в Стокгольмський арбітраж позов проти України з-за дії обмежень проти дочірнього банку в Україні Промінвестбанку. В 2008 році ВЕБ придбав акції українського Промінвестбанку. З 2014 року щодо банків з російським капіталом в Україні діють різні санкції та обмеження. 99,09% акцій Піба володіє російський "Внешэкономбанк". 11 листопада 2019 Верховний Суд схвалив примусовий продаж Промінвестбанку. У квітні-червні поточного року кількість банківських відділень скоротилося на 180 одиниць до 8 269 відділень.