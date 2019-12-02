Українці активніше купують нові авто: Renault і Toyota лідирують на ринку

У листопаді порівняно з жовтнем продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 17% до 8 565 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У листопаді українці придбали та зареєстрували 8 565 нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж роком раніше... У той же час щодо жовтневого результату попит на нові авто в Україні трохи зменшився, динаміка набула від'ємне значення – мінус 4%", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найкращий результат на листопадовому ринку нових легкових авто продемонструвала марка Renault, 1 751 автомобілю якої були видані реєстраційні номери, що вдвічі більше, ніж рік тому.

На другому місці, як і в листопаді минулого року, - Toyota. Попит на автомобілі цієї японської марки виріс на 66% до 1 254 одиниць.

Третю сходинку рейтингу впевнено посіла KIA, роком раніше знаходилася на четвертій позиції. За місяць 753 нових автомобілів KIA поповнили український автопарк, що на 21% більше, ніж у листопаді 2018 року.

З 50-відсотковим зростанням з сьомої на четверту сходинку листопадового рейтингу піднявся Volksvagen – 581 одиниця. Незважаючи на 8-відсоткове падіння реєстрацій, замикає п'ятірку лідерів місяці, як і в минулому році, Skoda – 527 одиниць.

Також у ТОП-10 листопада потрапили: Hyndai – 440 одиниць (+0,5%), Nissan – 361 (-47%), Peugeot – 258 (+40%); Mitsubishi – 254 (+24%), Suzuki– 250 (+30%).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster - автомобілі цієї моделі в листопаді отримали 688 реєстраційних номерів.

Всього з початку року українці купили і поставили на облік 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, у січні-жовтні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року продажі легкових електромобілів підвищилися на 37% до 5,789 тис. авто, а ринок українських легковиків зріс у два рази.

Тим часом у вересні найпопулярнішою маркою серед українців також стала Renault, а також у листопаді, а з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом. Крім того, 2018 році в порівнянні з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.