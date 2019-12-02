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02 грудня 2019, понеділок, 10:59 21
Політика 2019-12-02T12:45:02+02:00
Українські Новини
Скільки в 2020 році насправді отримає грошей з бюджету фонд дружини екс-президента

Скільки в 2020 році насправді отримає грошей з бюджету фонд дружини екс-президента

Державний бюджет України, Український культурний фонд, УКФ, Марина Порошенко, Володимир Бородянський

Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування 150 млн гривень з бюджету України на Український культурний фонд (УКФ), який очолює дружина екс-президента Порошенко. Про це минулого тижня повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, інформує портал strana.ua.

Однак зовсім іншу інформацію сам же Бородянський озвучив в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"Уже на 2020 рік ми вдвічі збільшили фінансування УКФ - на проекти, які не стосуються кіно. Раніше ця цифра була 250 мільйонів гривень, на 2020 й це буде 500 мільйонів", - йдеться в ньому.

Український культурний фонд (РКФ) - державна установа, створена в 2017 році. З самого початку фонд очолює Марина Порошенко. Тому не виключено, що фонд спочатку створювався саме "під" дружину колишнього президента.

В опублікованому до другого читання проект держбюджету на 2020 рік передбачено майже така ж сума витрат на УКФ - 697,4 млн грн. Тобто витрати на фонд Марини Порошенко зменшили всього на 1%:

Остаточний текст держбюджету на 2020 рік чекає на підпис президента Зеленського і поки не оприлюднений: в опублікованій стенограмі засідання Верховної Ради, на якому депутати розглядали проект бюджету в другому читанні, нічого не говориться про поправки, що стосуються фінансування УКФ. Тому можна припустити, що сума державного фінансування УКФ, який очолює Марина Порошенко, в остаточному варіанті бюджету не змінилася.

Загалом, сума фінансування фонду виявилася більшою обох варіантів, озвучених міністром Бородянським: чи не 150 і не 500, а 700 мільйонів. А Марина Порошенко планує в 2020 році і далі займатися роботою в УКФ, розподіляючи гроші платників податків.

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