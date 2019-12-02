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02 грудня 2019, понеділок, 08:36 17
Європа 2019-12-02T10:15:02+02:00
Українські Новини
У Польщі тисячі людей в різних містах вийшли на акції протестів

У Польщі тисячі людей в різних містах вийшли на акції протестів

Судова реформа, Польща, протести в Польщі

У Польщі відразу в декількох містах тисячі людей вийшли на акції протестів 1 грудня на знак протесту проти звільнення судді Павла Ющишина з Ольштина, який виступив проти проведеної польською владою судової реформи.

У Варшаві протестувальники зібралися біля будівлі Мін'юсту, розгорнувши транспаранти з написами: "Шана і слава суддям, які не дають себе зламати" і "Незалежні суди - це право всіх громадян". Подібні акції пройшли також у Кракові, Познані, Щеціні та Вроцлаві, пише DW.

Двома днями раніше суддя Павло Ющишин був звільнений зі свого поста після дисциплінарного розгляду з приводу його дій при розгляді апеляції. Ющишин поставив під сумнів незалежність судді, який виніс вирок першої інстанції, який був призначений новим орган, що наглядає за всіма судами країни - Національною радою юстиції, який був створений в рамках судової реформи, ініційованої правлячої національно-консервативною партією "Закон і справедливість".

Система польської юстиції перебудовується з 2015 року. У рамках судової реформи прийняті закони про реорганізацію Верховного суду і про Національну раду юстиції. Міністру юстиції були передані повноваження призначати та ініціювати відставку суддів Верховного суду, яких закон дозволив відправляти на пенсію достроково. Положення про пенсійний вік суддів було скасовано в 2018 році.

Польська судова реформа потрапила під жорстку критику в Євросоюзі. У листопаді 2019 року Європейський суд у Люксембурзі постановив, що польський закон 2017 року про відставку суддів і прокурорів порушує правила ЄС, так як може дозволити міністру юстиції Польщі довільно усувати суддів від роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 у Варшаві обурені люди провели акцію протесту проти посилення закону про аборти. "Чорний протест" стартував після того, як у першому читанні у польському Сеймі пройшов законопроект, що передбачає не тільки повну заборону абортів, але і введення кримінальної відповідальності за їх вчинення.

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