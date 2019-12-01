підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Дуже спішили отримати владу": екс-депутат Володимир Пилипенко
01 грудня 2019, неділя, 16:38 4
Політика 2019-12-01T16:45:01+02:00
Українські Новини
"Дуже спішили отримати владу": екс-депутат Володимир Пилипенко

"Дуже спішили отримати владу": екс-депутат Володимир Пилипенко

Володимир Пилипенко, Партія
Володимир Пилипенко. Фото: poltava.to
Володимир Пилипенко. Фото: poltava.to

Ключову роль в знищенні монобільшості можуть зіграти самі депутати "Слуги Народу". Таку думку висловив представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр), ексдепутат, директор Українського центру суспільно-правових досліджень Володимир Пилипенко в ефірі ТРК Чорноморська.

Коментуючи скандали та непорозуміння всередині найбільшої фракції, він пояснив, чому все це відбувається сьогодні: "Просто дуже спішили отримати  владу.  Новий склад Верховної Ради мав би обиратися на чергових виборах вже в жовтні (дострокові вибори відбулися 21 липня-ред.). Але дуже хотілося всю повноту влади, розставити своїх людей по місцях. Коли робиш щось похапцем, тоді і будуть такі помилки".

Володимир Пилипенко прогнозує, що будуть ще депутати, яких фракція захоче позбавити мандатів.

"Але ніхто з тих депутатів, яких виключили чи вони самі вийшли зі "Слуги Народу", мандат не здасть. Це ласий шматок. Підняли зарплати, користуються пільгами. Але не зрозуміло, чому президент у своєму відео пишається, що певних депутатів виключили з фракції. Варто було б перепросити за таке!" - відзначив заслужений юрист України.

Більше новин про: Володимир Пилипенко Партія "Слуга народу"

Архів
Новини
Україна припинила купувати у Білорусі електроенергію 15:35
Після аварії літака "Стамбул - Одеса" авіакомпанія відновила рейси 15:03
Перегляд "зеленого" тарифу — безвідповідальність держави перед інвесторами, — експерт 14:30
У Миколаєві з "Ощадбанку" злодії винесли порожній сейф 14:19
Втрати бойовиків на Донбасі за місяць становили більш ніж 100 осіб 13:49
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами 21:05
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців 10:47
Прикордонники затримали вантажівку. Фото: Держприкордонслужба
В Ужгороді затримали вантажівку з героїном, яка прямувала до Німеччини 20:28
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok