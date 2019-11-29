В Ужгороді затримали вантажівку з героїном, який прямував до Німеччини

Українські прикордонники у пункті пропуску "Ужгород" затримали вантажівку з імовірно важкими наркотиками, яка прямувала до Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"На кордоні зі Словаччиною увагу прикордонного наряду привернув вантажний автомобіль марки "Вольво", яким керував 30-річний громадянин України. Транспортний засіб з вантажем клеєної фанери прямував до Німеччини. За попередньою інформацією, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу, вантажівка направили на поглиблений огляд. У криївці, облаштованій у листах фанери, прикордонники виявили пакети з речовиною темно-коричневого кольору", - йдеться в повідомленні.

За результатами попереднього експрес-аналізу у вантажівці був героїн. Знахідку направили на експертизу фахівцям, а водія, який перевозив речовина, затримали. В даний час триває огляд і встановлюють кількість і вага виявленої речовини.

Прикордонники затримали вантажівку. Фото: Держприкордонслужба

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