У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами

Служба безпеки України почала розслідувати нелегальний видобуток копалин на 90 млн гривень у Чернівецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші в стихійному кар'єрі біля річки Прут у Новоселицькому районі.

Ніяких спеціальних дозволів і ліцензій на користування надрами ділки не мали.

Пісок вони планували використовувати під час будівництві за бюджетні гроші об'єктів соціальної сфери.

За добу фігуранти справи вивозили з кар'єру до 60 вантажівок з копалини.

За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить близько 90 млн гривень.

Крім того, незаконний промисел поряд з руслом ріки шкодив здоров'ю людей.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу правоохоронці вилучили спецтехніку і вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області.

Також Служба безпеки України підозрює посадових осіб Красноградського лісового господарства в розкрадання цінних порід деревини на 6 млн гривень в Харківській області.