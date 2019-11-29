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29 листопада 2019, пʼятниця, 21:05 22
Судова влада 2019-11-29T22:53:21+02:00
Українські Новини
У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами

У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами

видобуток коплин

Служба безпеки України почала розслідувати нелегальний видобуток копалин на 90 млн гривень у Чернівецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші в стихійному кар'єрі біля річки Прут у Новоселицькому районі.

Ніяких спеціальних дозволів і ліцензій на користування надрами ділки не мали.

Пісок вони планували використовувати під час будівництві за бюджетні гроші об'єктів соціальної сфери.

За добу фігуранти справи вивозили з кар'єру до 60 вантажівок з копалини.

За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить близько 90 млн гривень.

Крім того, незаконний промисел поряд з руслом ріки шкодив здоров'ю людей.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу правоохоронці вилучили спецтехніку і вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області.

Також Служба безпеки України підозрює посадових осіб Красноградського лісового господарства в розкрадання цінних порід деревини на 6 млн гривень в Харківській області.

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