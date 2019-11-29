У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами

Служба безпеки України почала розслідувати нелегальний видобуток копалин на 90 млн гривень у Чернівецькій області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини. Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші в стихійному кар'єрі біля річки Прут у Новоселицькому районі. Ніяких спеціальних дозволів і ліцензій на користування надрами ділки не мали. Пісок вони планували використовувати під час будівництві за бюджетні гроші об'єктів соціальної сфери. За добу фігуранти справи вивозили з кар'єру до 60 вантажівок з копалини. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить близько 90 млн гривень. Крім того, незаконний промисел поряд з руслом ріки шкодив здоров'ю людей. В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу правоохоронці вилучили спецтехніку і вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт. Слідчі дії тривають. Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області. Також Служба безпеки України підозрює посадових осіб Красноградського лісового господарства в розкрадання цінних порід деревини на 6 млн гривень в Харківській області.