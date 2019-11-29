Інвестори "Укрбуду" обурені бездіяльністю прем'єра Гончарука, - ЗМІ

Представники сорока тисяч інвесторів, які вклали кошти в більш ніж 13 тис. квартир в новобудовах столичної корпорації "Укрбуд", б'ють на сполох, повідомляє "24 канал".

Зареєстрована на сайті Президента петиція звертає увагу на те, що "...критична ситуація ... спостерігається на будівельних майданчиках протягом останніх 4-х місяців, починаючи з липня-2019 (призупинення будівництва і перенесення термінів введення в експлуатацію об'єктів на рік і більше)" у зв'язку з "неспроможністю забудовника виконувати взяті на себе зобов'язання".

Інвестори закликають Кабінет міністрів України негайно включитися у вирішення масштабної соціально-вибухової ситуації, очоливши спеціальну погоджувальну комісію за участю всіх зацікавлених осіб.

Саме Кабмін має всі необхідні для цього інструментарії: Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство інфраструктури, Державну архітектурно-будівельну інспекцію, галузеві НДІ, - звертається увага в статті.

Як стало відомо раніше, корпорація "Укрбуд" зіткнулася з серйозними проблемами у зв'язку з претензіями з боку правоохоронних органів до екс-депутату ВР України Максима Микитася, який володіє девелоперськими підрозділами компанії.

За даними Мінінфраструктури, станом на жовтень 2019 року, проблемними в Україні вважаються близько 150 об'єктів незавершеного будівництва, з більш ніж 200 тисяч сімей, які інвестували в житло, але не отримали його.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільш вірогідним покупцем активів "Укрбуду", які нещодавно продав підозрюваний у махінаціях Максим Микитась, є глава ресторанної компанії FM-груп (мережа Tarantino family, що включає ресторани в Москві і Києві) Дмитро Федотенков.

Журналісти зазначають, що в Росії у Федотенкова є налагоджені зв'язки, зацікавлені в таких активах. "Укрбуд" - це не тільки новобудови в столиці. Корпорація також веде роботи, пов'язані з військовими і небезпечними об'єктами. Наприклад, компанія з орбіти "Укрбуду" - "Укрбудмонтаж" - має до кінця 2023 року демонтувати нестабільні конструкції об'єкта "Укриття", які розташовані над блоком №4 Чорнобильської АЕС. Або займається будівництвом сховищ на військових складах в Ічні Чернігівської області та селі Цвітоха в Хмельницькій області", - пише видання.