Блогер назвав "кандидатом №1 на виліт з посади" голову Дніпропетровської ОДА Бондаренко

Призначений президентом Зеленським керівник Дніпропетровської обладміністрації заморозив всі проекти реконструкції шкіл, лікарень і дитячих садків по області, повідомив в Facebook блогер і колишній радник глави ОДА Юрій Богданов.

"Нинішній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, на жаль, не менеджер-технократ, як можна було очікувати. На жаль, зараз це повністю залежний і ручної людина, яка дуже нагадує голови Фунта, який буде сидіти за всіх", - вважає Богданов.

"Був би Олександр розумним і самостійним, продовжував би кращі починання попередників. І при потрібному рівні прагматичного цинізму привласнював собі їх (наші) досягнення. Це була б зрозуміла логіка. Але що робить Олександр? Олександр за наказом куратора заморожує все, що ми робили", - констатує блогер.

На підставі перевірки аудиторами в Дніпропетровській області зупинили десятки будов, серед яких школи, дитячі садки, лікарні та стадіони зі ступенем готовності від 60 до 95 відсотків.

"Якщо дійсно такий аудит був, значить, він проводився на підставі договору про надання послуг? Оплата за цим договором виконувалася офіційно? Ознайомиться з результатами перевірки можливо? Звичайно ж, немає. На жаль, немає. Тому що це банальна чернуха, і не більше того. Договір ніде не зареєстрований. Оплат з бюджету за договором не було", - зазначає блогер.

Він уточнює, що якщо б будівництво не заморозили, проекти були здані в строк автоматично.

"Наскільки мені відомо, Олександр і так кандидат № 1 на виліт з посади. Дискредитація нової влади в найбільшому регіоні країни главою ОДА - занадто безглуздо саме по собі. І добре, що це вже розуміють", - заявив Богданов.

Раніше ЗМІ повідомляли про комунальному колапсі у Дніпропетровській області, де 9 тисяч жителів селищ Гвардійське та Черкаське залишилися без тепла та водопостачання.