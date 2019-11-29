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  • Євгенія Кравчук: Навряд підсвідомість Ігоря Мосійчука може бути надійним джерелом інформації
29 листопада 2019, пʼятниця, 12:03 7 Думка
Політика 2019-11-29T13:00:02+02:00
Українські Новини
Євгенія Кравчук: Навряд підсвідомість Ігоря Мосійчука може бути надійним джерелом інформації

Євгенія Кравчук: Навряд підсвідомість Ігоря Мосійчука може бути надійним джерелом інформації

Євгенія Кравчук, Партія
Євгенія Кравчук. Фото: Facbook/Yevheniya Kravchuk
Євгенія Кравчук. Фото: Facbook/Yevheniya Kravchuk

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розвповіла у Facebook, як ведуться інформаційній війни проти команди з метою зіпсувати імідж партії та людей.

На цьому прикладі можете побачити як ведуться інформаційні війни проти нашої команди:

1. Колишній депутат-ляшківець Ігор Мосійчук публікує у своєму телеграмі фото двох дівчат.

2. Робить він це вночі.

3. Одному Мосійчуку відомо, про що він думав у той час, але йому здалося, що на цьому фото десь повинна бути наша Ліза Ясько.

4. А Лізи на фото немає.

Дорогі колеги-журналісти, прошу вас уважніше ставитися до творчості Мосійчука. Навряд його підсвідомість може бути надійним джерелом інформації.

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