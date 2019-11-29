Євгенія Кравчук: Навряд підсвідомість Ігоря Мосійчука може бути надійним джерелом інформації

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розвповіла у Facebook, як ведуться інформаційній війни проти команди з метою зіпсувати імідж партії та людей.

На цьому прикладі можете побачити як ведуться інформаційні війни проти нашої команди:

1. Колишній депутат-ляшківець Ігор Мосійчук публікує у своєму телеграмі фото двох дівчат.

2. Робить він це вночі.

3. Одному Мосійчуку відомо, про що він думав у той час, але йому здалося, що на цьому фото десь повинна бути наша Ліза Ясько.

4. А Лізи на фото немає.

Дорогі колеги-журналісти, прошу вас уважніше ставитися до творчості Мосійчука. Навряд його підсвідомість може бути надійним джерелом інформації.