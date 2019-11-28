"Слуга народу" залишається лідером політичних симпатій більшості українців, – опитування "Рейтинг"

Президент Володимир Зеленський і політична партія "Слуга народу" залишаються беззаперечними лідерами політичних симпатій громадян України. Як свідчить соціологічне опитування, яке проведене групою "Рейтинг", 53% респондентів переконані, що Президент Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім Президентом Петром Порошенком.

Майже дві третини опитаних вважають, що Зеленському потрібно час від 1 до 3 років, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи. Ще 14% респондентів дають йому для цього 5 та більше років.

Від 1 до 3 років відводять українці й уряду з парламентом на те, щоб вони показали якісний результат. Такої думки дотримуються близько половини опитаних. Кожен десятий готовий почекати 5 та більше років.

Лідером електоральних симпатій громадян України залишається партія "Слуга народу". Її підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Це більш ніж у 3 рази вище підтримки "Опозиційної платформи - За життя" (12,7%). Рейтинг "Європейської солідарності" та "Батьківщини" – менше 10%, а "Голосу" – менше 5%.

Опитування було проведено 20-24 листопада 2019 року методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Аудиторія: населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%.