підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 15:57 177
Суспільство 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" залишається лідером політичних симпатій більшості українців, – опитування "Рейтинг"

"Слуга народу" залишається лідером політичних симпатій більшості українців, – опитування "Рейтинг"

Слуга народу, Соціологічне опитування, Рейтинг
Соціологічне опитування (ілюстрація). Фото:
Соціологічне опитування (ілюстрація). Фото: "Рейтинг"

Президент Володимир Зеленський і політична партія "Слуга народу" залишаються беззаперечними лідерами політичних симпатій громадян України. Як свідчить соціологічне опитування, яке проведене групою "Рейтинг", 53% респондентів переконані, що Президент Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім Президентом Петром Порошенком.

Майже дві третини опитаних вважають, що Зеленському потрібно час від 1 до 3 років, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи. Ще 14% респондентів дають йому для цього 5 та більше років.

Від 1 до 3 років відводять українці й уряду з парламентом на те, щоб вони показали якісний результат. Такої думки дотримуються близько половини опитаних. Кожен десятий готовий почекати 5 та більше років.

Лідером електоральних симпатій громадян України залишається партія "Слуга народу". Її підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Це більш ніж у 3 рази вище підтримки "Опозиційної платформи - За життя" (12,7%). Рейтинг "Європейської солідарності" та "Батьківщини" – менше 10%, а "Голосу" – менше 5%.

Опитування було проведено 20-24 листопада 2019 року методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Аудиторія: населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%.

Більше новин про: Слуга народу Соціологічне опитування Рейтинг

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok