У наступних виборах більшість українців проголосували б за "Слугу народу"

Згідно опосу "Рейтингу", українці схвалюють дії Зеленського, а 39,2% опитаних проголосували б за партію "Слуга народу", 11,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - "Європейську солідарність", 7,4% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 3,8% - за партію "Голос" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Якби вибори проводилися найближчим часом, то 60% опитаних однозначно взяли б у них участь, 16% - скоріше взяли б участь, 5% - скоріше б не взяли, 16% - точно не взяли, б,3% - не змогли відповісти.

Таким чином 5-відсотковий бар'єр подолали б 4 партії.

2,3% опитаних, серед тих, хто має намір голосувати, віддали б свій голос за партію "Сила і честь", 2% - за "Громадянську позицію", 1,9% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 1,5% - партію Шарія, 1,4% - за Українську стратегію Гройсмана і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,1% - за "Опозиційний блок".

Опитування проводилося з 20 по 24 листопада.

Було опитано 2 500 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляли Українські Новини, більше половини українців вважають неуспішними дії команди Зеленського з припинення конфлікту на Донбасі. Нагадаємо, більшість українців проти продажу землі.