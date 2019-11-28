Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій

За 4 роки Антимонопольний комітет України перетворився з мережі офісів, які "кошмарили бізнес", в ефективне, прозоре відомство, яке системно виконує свої прямі функції, керуючись виключно національними інтересами захисту і розвитку конкурентної економіки. Про це, Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв повідомив в ексклюзивному інтерв'ю виданню "Дело".

"Це, власне, і є фундаментальною зміною за час моєї каденції як глави АМКУ, якою я найбільше пишаюся як найбільш важливою для держави", - зазначив Терентьєв.

Він додав, що 4 роки тому, Антимонопольний комітет перестав "прощати порушників", в результаті чого спочатку виписані мільйонні штрафні санкції знижувалися до тисяч гривень. АМКУ почав виконувати свою головну функцію, зосередившись виключно на захисті та розвитку конкурентного середовища.

"Раніше, як я сказав, АМКУ в упор не помічав справжніх відвертих порушень, не аналізував більшість ринків і галузей економіки", - підкреслив Юрій Терентьєв.

Результати, за його словами, відобразилися в рекордних за всю історію існування АМКУ сумах виписаних штрафів і реальних фінансових надходженнях до державного бюджету України.

"По-перше, за мою каденцію, з 2015 по 2019 рік, АМКУ наклав штрафні санкції на рекордну суму - 4,8 млрд грн. Це більше, ніж за всю попередню історію Комітету. По-друге, забезпечено фактичну сплату штрафів порушниками. Завдяки ефективному юридичного супроводу позовів АМКУ, за 2015-2019 роки, до державного бюджету надійшло 723 млн грн фактично сплачених штрафів. І знову-таки, цей показник за чотири з половиною роки моєї роботи є більшим, ніж за всю попередню історію комітету", - констатував глава відомства.

Терентьєв нагадав, що за час його каденції, АМКУ не просто привернув до фінансової відповідальності, але і вперше в історії незалежності України прийняв рішення про примусовий поділ однієї з груп компаній. Це сталося після того, як в розпал польових робіт група штучно зупинила виробництво.

"Ми припинили зловживання монопольним становищем тютюнового монополіста "ТЕДІС" і держпідприємств-гігантів "Укрспирт", "Артемсіль", аеропорту "Бориспіль". Це прецедентні справи, які відкрили нову епоху в антимонопольному регулюванні економічних процесів в країні", - сказав Терентьєв, додавши, що в 2019 році, АМКУ застосував санкції до корпорації "Укрбуд" на 260 млн грн за змову під час публічних державних закупівель для капітального відновлення Шулявського моста.

Юрій Терентьєв зазначив ще один принциповий момент: відомство почало активно відстоювати свої позови в судах.

"З 2015 року АМКУ почав враховувати зміни в економіці України та адекватно реагувати на нові виклики. Сьогодні Комітет вивчає і аналізує ринки на основі кращих європейських і світових підходів. При розробці рішень ми прямо використовуємо європейські прецеденти. Ми досліджуємо ситуацію в галузях і секторах економіки, а не тільки діяльність окремих підприємств. А, головне, АМКУ почав приймати насправді значні рішення по реальним проблемам і відстоювати їх обгрунтованість в судах", - резюмував глава Антимонопольного комітету України.