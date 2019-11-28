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28 листопада 2019, четвер, 11:18 330
Політика 2019-11-28T13:45:03+02:00
Українські Новини
Директор НАБУ просуває на посаду керівника НАПК своїх співробітників - політолог

Директор НАБУ просуває на посаду керівника НАПК своїх співробітників - політолог

Артем Ситник, Володимир Воля, НАБУ, Кабмін

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник просуває на вакантну посаду керівника Національного агентства з запобіганню корупції своїх підлеглих з управління внутрішнього контролю бюро. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст і політолог Володимир Воля.

"Скоро буде вирішуватися питання про призначення нового керівника НАПК. Директор НАБУ Артем Ситник хоче призначити туди своїх найближчих і довірених співробітників! Це або Роман Осипчук, або Микола Юпатин", - пише Воля.

Як стверджує Воля, обидва співробітника НАБУ повністю підконтрольні директору відомства, що і є основною причиною їх просування з боку Ситника в НАПК.

зокрема, Роман Осипчук до призначення в НАБУ працював в обласних УБЕЗ в Києві та Луганську.

"Роман Осипчук - начальник Управління внутрішнього контролю НАБУ. Займає цю посаду з моменту створення відомства. За весь час роботи не встановив жодного правопорушення всередині бюро. Та й як міг це зробити? Осипчук працював в УБЕЗ у Луганській і Київській областях. За ним тягнеться цілий шлейф справ. Ситнику потрібен був такий чоловік як Осипчук на посади керівника управління внутрішнього контролю, щоб той в упор не бачив порушень з боку співробітників бюро і робив усе, що говорить Ситник", - вказує журналіст.

Що стосується другого претендента, то він, за словами Волі, повністю вбудований в вертикаль Артема Ситника та Романа Осипчука.

"Другий претендент на керівника НАПК від Ситника - Микола Юпатин. Він - заступник Осипчука. Юпатин очолює відділ внутрішніх розслідувань і повністю вбудований в вертикаль Ситника-Осипчука", - пише Воля.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору керівника НАПК. Згідно із законом про перезавантаження агентства новий глава повинен бути обраний до Нового року.

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