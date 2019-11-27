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27 листопада 2019, середа, 22:29 23
Судова влада 2019-11-27T22:41:51+02:00
Українські Новини
Суд призначив Садовому 1,5 млн гривень застави

Суд призначив Садовому 1,5 млн гривень застави

Андрій Садовий, Мер Львова, застава, зловживання владою
Андрій Садовий. Фото: 24tv.ua
Андрій Садовий. Фото: 24tv.ua

Вищий антикорупційний суд призначив меру Львова Андрію Садовому 1,5 млн гривень застави після того як почав обирати йому запобіжний захід.

Таке рішення суд оголосив у середу, передають Українські Новини.

Заставу Садовий повинен внести протягом 5 днів. Також він зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого і до суду на кожну вимогу. Крім того, мер повинен повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

Після засідання суду Садовий сказав журналістам, що вважає запобіжний захід "таким, що не відповідає здоровому глузду" і має намір оскаржити рішення.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень. Тим часом Садового підозрюють у зловживанні владою. Мер Львова повідомив, що у 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримало 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

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