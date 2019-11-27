Суд призначив Садовому 1,5 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд призначив меру Львова Андрію Садовому 1,5 млн гривень застави після того як почав обирати йому запобіжний захід.

Таке рішення суд оголосив у середу, передають Українські Новини.

Заставу Садовий повинен внести протягом 5 днів. Також він зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого і до суду на кожну вимогу. Крім того, мер повинен повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

Після засідання суду Садовий сказав журналістам, що вважає запобіжний захід "таким, що не відповідає здоровому глузду" і має намір оскаржити рішення.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень. Тим часом Садового підозрюють у зловживанні владою. Мер Львова повідомив, що у 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримало 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.