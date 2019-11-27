В Одеському онкодиспансері прокоментували скандал з таємною зйомкою пацієнток у гінеколога

В адміністрації Одеського онкодиспансеру заявили, що не мають ніякого відношення до зйомки в гінекологічному кабінеті пацієнток і продажу матеріалів на порносайти. Про це Громадському повідомив адвокат захисту Одеського обласного онкодиспансеру Олександр Саінчин.

Так, адвокат заявив, що одне з приміщень установи з дозволу обласної ради орендував лікар В'ячеслав Триполко.

"В 2017 році Триполко дізнався, що на території онкодиспансеру є приміщення, і він захотів його орендувати. Ми знаходимося на території, підвладній МОЗ та обласній раді, тому розпоряджатися майном цієї лікарні ми не можемо. З 2017 року він там самостійно проводив УЗД, а за договором оренди ми не втручаємося в його справи, він не втручається в наші", - розповів адвокат.

Також головний лікар Одеського обласного онкодиспансеру Олег Лук'янчук стверджує, що Триполко не має ніякого відношення до працівників диспансеру.

"Ви знаєте, я спочатку подумав, що це жарт якийсь невдалий, мені в голову не могло прийти, що такого роду діяльність мала місце! Це порушення, як лікар, як громадянин, це ж порушення лікарської етики. Я був здивований, ніколи таких прецедентів у нас не було і бути не може. Я вважаю, що завдана шкода є підставою для розірвання договору оренди з цією людиною", - заявив Лук'янчук.

А в поліції Одеської області повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу. Слідчі вилучили технічне обладнання, за допомогою якого здійснювався відеозапис, і проводять експертизу.

Втім, Олег Лук'янчук заявив, що людина, у якої вилучили технічне обладнання, є системним адміністратором онкодиспансеру і до інциденту не причетна.

"Це системний адміністратор, який займається інтернетом у нас в лікарні, ніякого відношення до цього ФОПу немає, у них інший провайдер. Я взагалі не розумію, яким боком він причетний", - розповів головний лікар установи.

За даними прес-секретаря Нацполіції Одеської області Любові Гордієвської, поки підозру не було оголошено жодній особистості.

"Триває слідство, встановлюються особи, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального злочину. Їм загрожує максимальне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеському обласному онкологічному диспансері в кабінеті гінекології півтора року працювала прихована камера. Таємну зйомку проводили з початку 2018 року по квітень 2019-го.

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