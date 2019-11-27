Київський ресторатор Дмитро Федотенков претендує на "Укрбуд", – ЗМІ

Найбільш вірогідним покупцем активів "Укрбуду", які нещодавно продав підозрюваний в махінаціях Максим Микитась, називають співвласника ресторанної компанії FM-груп (мережа Tarantino family) Дмитра Федотенкова.

Про це виданню "Главком" розповіли впливові джерела на столичному будівельному ринку.

"Про Федотенкова відомо небагато. У 2010 році він був заступником голови Держкомрибгоспу, де просував ідеї обмеження або квотування імпорту риби. На посаду заступника він прийшов з ТОВ "Агама-Трейд", яка спільно з російською компанією-партнером займалася продуктами харчування глибинної заморозки (в тому числі і морепродуктів). Пізніше Федотенко став фігурувати в медіа як співвласник компанії FM-груп, яка розвиває мережі ресторанів Tarantino, Муракамі, Рукола, Дрова, Варенична і т. д. В офіційному релізі компанії сказано, що Tarantino family включає 75 ресторанів, 57 з яких знаходяться в Києві, а 17 в Москві", - пише видання.

Співрозмовник, знайомий і з Федотенковим, і з Микитасем, стверджує, що питання подальшої долі "Укрбуду" на переговорах піднімалося кілька разів. І Федотенков, який вже активно увійшов у процес управління компанією, запевняв, що йому не складно знайти реального інвестора. Мовляв, у Росії у бізнесмена є налагоджені зв'язки особи, зацікавлені в таких активах.

"Чим "Укрбуд" може зацікавити росіян?.. По-перше, зараз є кілька тисяч інвесторів, які зараз опинилися в підвішеному стані через неясність в питанні завершення будівництва житла. Це дуже велика протестна сила, яку в разі потреби можна використовувати проти української влади... По-друге, слід пам'ятати, що "Укрбуд" - це не тільки новобудови в столиці. Корпорація також веде роботи, пов'язані з військовими і небезпечними об'єктами. Наприклад, компанія з орбіти "Укрбуду" - "Укрбудмонтаж" - має до кінця 2023 року демонтувати нестабільні конструкції об'єкта "Укриття", які розташовані над блоком №4 Чорнобильської АЕС. Чи займається будівництвом сховищ на військових складах в Ічні Чернігівської області та селі Цвітоха Хмельницької області. Тобто перед росіянами, у разі отримання контролю над "УкрБуд" відкриваються "відмінні" перспективи влаштування диверсій", - пише видання.

Нагадаємо, що Максим Микитась місяць тому вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн грн як фігурант справи про аферу з житлом для Нацгвардії. Після цього він заявив, що продав свою частку в компанії "Укрбуд девелопмент" неназваному інвестору. Також раніше ЗМІ писали, що будівельна компанія "Укрбуд Девелопмент" могла перейти у сферу впливу генерального директора SAGA Development Андрія Вавріша – друга глави Офісу президента Андрія Богдана. Сам Вавриш цю інформацію заперечує.