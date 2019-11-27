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27 листопада 2019, середа, 14:29 361 Прес-реліз
Суспільство 2019-11-27T15:00:01+02:00
Українські Новини
За підтримки Миколаївської ОДА 40 учасників АТО відкрили власну справу

За підтримки Миколаївської ОДА 40 учасників АТО відкрили власну справу

Миколаївська ОДА, підприємництво, Бізнес

З 2018 року у Миколаївській області діє унікальний Порядок надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції.  За два роки проєкту, аналогів якому немає в Україні, 40 учасників антитерористичної операції відкрили власну справу.

З 2018 року щороку в області оголошується конкурс проєктів серед учасників антитерористичної операції.  Розмір допомоги - 50 тис грн. Допомога надається один раз і є безповоротною. З початку дії Порядку з обласного бюджету для надання одноразової допомоги на відкриття власної справи виділені кошти у розмірі 2 млн грн. За результатами конкурсу в Миколаївській області власну справу відкрили 40 учасників антитерористичної операції у галузях металопереробної та деревообробної промисловості, ремонту побутової техніки, бджільництва, сільського господарства, монтажу електричних систем, косметології, надання консалтингової допомоги, сфери послуг, торгівлі  та ін.

Крім того, поширеним явищем стає й сімейний бізнес, до якого залучаються члени родини учасників антитерористичної операції: дружини, діти, батьки та їх побратими.

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