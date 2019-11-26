Проект повідомлення про підозру Федині в погрозі вбивством Зеленського ДБР передало в Генпрокуратуру

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри депутату Верховної Ради Софії Федині ("Європейська солідарність") про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу Служба безпеки України скерували до Генеральна прокуратура України проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України чинній народній депутатці України та громадянці", - сказано в ньому.

Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Федини.

За попередньою інформацією, 26 жовтня Федина, перебуваючи у Львові, здійснила онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювала погрози вбивством, адресовані Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю.

Попередня кваліфікація - 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати загрози Федини Зеленському.

Також депутат Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Фединою та волонтера Марусі Звіробій на адресу Президента Володимира Зеленського.

Раніше "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за загрози Зеленському.