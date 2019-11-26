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26 листопада 2019, вівторок, 10:49 13
Політика 2019-11-26T11:45:02+02:00
Українські Новини
ДБР отримало доступ до даних дипломатичного паспорта Порошенко

ДБР отримало доступ до даних дипломатичного паспорта Порошенко

Петро Порошенко, Дипломатичний паспорт
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Печерський районний суд дав Держбюро розслідувань доступ до паспортними даними дипломатичного паспорта колишнього Президента Петра Порошенка, які знаходяться в Міністерстві закордонних справ.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

22 листопада суд надав слідчим ДБР та прокурорам доступ до паспортними даними службового паспорта Порошенка для в'їзду в Україну і виїзду з України і всіх документів, які були надані і складені при його оформленні та видачі.

Також суд дав доступ до паспортними даними дипломатичного паспорта, який видавався Порошенко та всіх документів, які надавалися і були складені при його оформленні та видачі.

Доступ до документів дозволений в рамках справи про поїздку Порошенко на Мальдіви.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Печерський районний суд Києва надав ДБР доступ до редакційних документів "Радіо Свобода" по справі про поїздку Порошенка на Мальдіви.

У серпні ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.

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