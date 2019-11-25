В Італії через негоду обвалилася автомобільна траса

У неділю, 24 листопада, на півночі Італії через зсув обвалилася частина автомобільної траси, що сполучає міста Савона і Турін.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Так, в результаті обвалення віадука на дорозі в півтора кілометрах від затопленої після дощів Савони утворилася діра довжиною 30 метрів. На місце одразу прибули екстрені служби.

Для пошуку можливих потерпілих місцева влада направили на місце службових собак. Однак, за словами чиновників, жертв вдалося уникнути.

Компанія SIAS, яка експлуатує автомагістраль, проводить розслідування для оцінки ситуації.

#Savona #A6, proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre #usar #vigilidelfuoco per escludere la presenza di auto coinvolte. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo #25novembre 8:00 pic.twitter.com/bLoytD8lNg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 ноября 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, у Франції через повені загинули чотири людини за вихідні.



Раніше у Венеції оголосили надзвичайний стан через сильну повінь.