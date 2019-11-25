підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 листопада 2019, понеділок, 11:28 37
Європа 2019-11-25T11:29:16+02:00
Українські Новини
В Італії через негоду обвалилася автомобільна траса

В Італії через негоду обвалилася автомобільна траса

Обвал, Італія, Зсув ґрунту, траса
Обвал траси. Фото: Twitter/Vigili del Fuoco
Обвал траси. Фото: Twitter/Vigili del Fuoco

У неділю, 24 листопада, на півночі Італії через зсув обвалилася частина автомобільної траси, що сполучає міста Савона і Турін.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Так, в результаті обвалення віадука на дорозі в півтора кілометрах від затопленої після дощів Савони утворилася діра довжиною 30 метрів. На місце одразу прибули екстрені служби.

Для пошуку можливих потерпілих місцева влада направили на місце службових собак. Однак, за словами чиновників, жертв вдалося уникнути.

Компанія SIAS, яка експлуатує автомагістраль, проводить розслідування для оцінки ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, у Франції через повені загинули чотири людини за вихідні.


Раніше у Венеції оголосили надзвичайний стан через сильну повінь.

Більше новин про: Обвал Італія Зсув ґрунту траса

Архів
Новини
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу" 12:59
Майже 40% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування 12:54
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький 12:30
Підозрюваний у держзраді екс-заступник міністра економіки Бровченко вийшов з СІЗО під заставу в 570 тис. гривень 12:24
75% українців підтримують ініціативу Зеленського про переговори з Путіним 12:18
більше новин
Не Крымом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Дніпропетровський губернатор Бондаренко хоче дати підряди своїм фірмам, - ЗМІ 10:39
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ 12:09
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький 12:30
більше новин
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві 19:36
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира 08:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok