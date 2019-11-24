підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 листопада 2019, неділя, 21:53 8
Суспільство 2019-11-24T21:54:38+02:00
Українські Новини
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП

Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП

Микола Кулеба, ДТП с постраждалими
Місце аварії. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Місце аварії. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває у лікарні разом з синами. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Спасибі всім, хто турбується про моє здоров'я і здоров'я моїх дітей. Зараз я перебуваю в лікарні разом з синами. На ваші запитання відповім пізніше. Дякую за розуміння", — написав він.

Він також подякував усім за підтримку.

"Дякую вам за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", — зазначив Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважений з прав дитини Кулеба разом з синами потрапив у ДТП. Опубліковано також відео страшної аварії.

19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Кулеби з посади уповноваженого президента з прав дитини.

Більше новин про: Микола Кулеба ДТП с постраждалими

Архів
Новини
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
Мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом США 19:45
Зеленського закликали розформувати "Укравтодор" і довірити турботу про українські дороги іноземцям 19:30
Уповноважений з прав дитини Кулеба разом з синами потрапив у ДТП 17:27
більше новин
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - голова компанії Бахматюк 17:51
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Главу Приватбанку Крумханзла госпіталізували 21:19
більше новин
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
Україна 4 роки не імпортує газ з Росії 08:52
У Росії пояснили зникнення з українських катерів особистих речей моряків 12:13
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok