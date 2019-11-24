Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП

Уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває у лікарні разом з синами. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Спасибі всім, хто турбується про моє здоров'я і здоров'я моїх дітей. Зараз я перебуваю в лікарні разом з синами. На ваші запитання відповім пізніше. Дякую за розуміння", — написав він.

Він також подякував усім за підтримку.

"Дякую вам за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", — зазначив Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважений з прав дитини Кулеба разом з синами потрапив у ДТП. Опубліковано також відео страшної аварії.

19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Кулеби з посади уповноваженого президента з прав дитини.