День пам'яті жертв Голодомору: в Києві зміниться рух транспорту

У Києві сьогодні, 23 листопада, у зв'язку з заходами до Дня пам'яті жертв голодоморів зміниться рух міського пасажирського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наголошується, що з 13:00 до 15:00:

Рух автобусів № 24, 62 буде організовано за маршрутом: від Національного музею історії України у ІІ Світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. Ст. Лобановського;

Автобуси маршруту № 114 курсуватимуть на дільницях від вул. Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі.

З 16:00 до закінчення заходів:

рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від ст. м "Видубичі" до б-ру Лесі українки (до вул. Новогоспитальнои);

рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до вул. Грушевського за власним маршрутом, далі вул. Московська - вул. Цитадельна - вул. Лаврська - Національний музей історії України у ІІ Світовій війні.

автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 520, буде організовано за наступною схемою: ст. м. "Видубичі" - Залізничне шосе - Либідська площа - вулиця Велика Васильківська - вулиця Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Цитадельна - вул. Лаврська - Національний музей історії України у ІІ Світовій війні.

автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 470 - за схемою: вул. Ягідна - вул. Науки - б-р Дружби Народів б-р Лесі Українки - вул. Генерала Алмазова - вул. Цитадельна - вул. Лаврська - Національний музей історії України у ІІ Світовій війні.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада вирішила виплатити по 2 тис. гривень всім місцевим жителям, пережили Голодомор 1932-1933 років на території України.

Раніше Комітет з закордонних відносин Сенату США (верхня палата Конгресу) затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Тим часом, з'явилася програма заходів у Києві до дня Голодомору, а Джамала випустила кліп до дня пам'яті жертв Голодомору.