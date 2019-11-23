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23 листопада 2019, субота, 10:16 41
Силові структури 2019-11-23T13:45:02+02:00
Українські Новини
Катастрофа танкера під Одесою: шторм заважає ліквідувати екологічне лихо

Катастрофа танкера під Одесою: шторм заважає ліквідувати екологічне лихо

Шторм, Танкер
Танкер. ФОТО: ДПСУ
Танкер. ФОТО: ДПСУ

Екологічні служби через шторм не можуть приступити до ліквідації витоку паливно-мастильних матеріалів на місці аварії танкера "Delfi" поблизу Одеси, екіпаж якого раніше відмовився евакуюватися.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Зараз на місці аварії зберігаються несприятливі погодні умови – швидкість вітру 12-14 м/с, хвилі 3 бали. Як тільки стихне шторм, екологічні служби АМПУ встановлять навколо аварійного буксира бонові загородження, щоб уникнути розповсюдження плям паливно-мастильних матеріалів в море", - сказано в повідомленні.

ФОТО ДСНСФОТО ДСНС

Відомство повідомляє, що після цього будуть вирішувати, як очистити забруднені ділянки і запобігти розповсюдження нафтопродуктів у морській воді.

Зокрема, обстежують корпус судна з залученням водолазів. Якщо буде можливість відновити плавучість танкера, то пробоїни закриють, а воду відкачають.

Після цього будуть вирішувати, яким чином прибрати "Delfi" від міського пляжу і транспортувати його в безпечне місце.

Тим часом, в Одеській затоці погіршується екологічна ситуація в районі аварії танкера "Делфі". За інформацією заступника начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Миколи Гаврикова, концентрація нафтопродуктів у воді в 90 разів вище норми, повідомляє "Думська".

Як повідомляли Українські Новини, під Одесою внаслідок шторму та вітру терпить лихо танкер, його зірвало з якоря і віднесло в море.

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