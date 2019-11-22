підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 листопада 2019, пʼятниця, 20:25 4
Зовнішня політика 2019-11-22T20:29:33+02:00
Українські Новини
Гончарук підписав дві угоди з ЄБРР на 900 млн евро, які спрямують на реконструкцію і будівництво нових доріг

Гончарук підписав дві угоди з ЄБРР на 900 млн евро, які спрямують на реконструкцію і будівництво нових доріг

Гончарук, ЄБРР, Дороги в Україні

Сьогодні, 22 листопада, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв участь у Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства, що відбувся у Лондоні. Під час нього глава українського Уряду підписав дві угоди про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо виділення Україні 900 млн євро на реконструкцію і будівництво нових доріг. 

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook. 

“​Повертаємось із Лондона з двома важливими документами на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг. А це 340 кілометрів у п‘яти областях.

Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між Урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проекту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро”, – повідомив Олексій Гончарук. 

Прем'єр-міністр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів будуть спрямовані вказані кошти. 

“На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності”, – підкреслив Гончарук. 

Нагадаємо, що напередодні Прем'єр-міністр України представив нового очільника “Укравтодору” – ним став народний депутат із фракції “Слуга народу” Олександр Кубраков. За словами Гончарука, таке кадрове рішення пов'язане з тим, що у наступному році Україна багато витрачатиме на ремонт українських доріг, а для цього “Укравтодору” потрібен професійний і чесний керівник. 

Більше новин про: Гончарук ЄБРР Дороги в Україні

Архів
Новини
Гончарук підписав дві угоди з ЄБРР на 900 млн евро, які спрямують на реконструкцію і будівництво нових доріг 20:25
Геннадій Труханов. Скріншот: Геннадій Труханов/Facebook
Перезаймався спортом: меру Одеси Труханову зробили операцію 20:04
Україна третя найкорумпованіша країна світу, але я її люблю, - Трамп 19:58
Міністерство охорони здоров'я запустить систему "перехресного донорства" у 2020 році 19:38
На Донеччині загинув 24-річний командир батареї, ще один військовий поранений 19:31
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Найбільші бізнесові асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор" 13:44
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok