ЄБРР і ЄІБ виділять Україні майже мільярд євро на реконструкцію доріг

Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку вирішили виділити 900 млн євро Україні на реконструкцію доріг.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав два документа на загальну суму 900 млн євро за проектом співфінансування Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку будівництва та реконструкції українських доріг", - йдеться в ньому.

Зазначається, що гроші підуть на реконструкцію в районі автодороги М05 Київ - Одеса в Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництво північної ділянки об'їзної дороги навколо Львова.

"Це 340 кілометрів у п'яти областях. Вже через три роки траса "Київ - Одеса" стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності!", - підкреслив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже мільярд гривень.

Раніше Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.