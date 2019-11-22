Суд скасував доступ ДБР до документів "Радіо Свобода" у справі про поїздку Порошенко на Мальдіви

Київський апеляційний суд скасував доступ Державному бюро розслідувань (ДБР) до редакційних документів журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і каналу "UA: Перший"), які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" у справі про поїздку колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новіні.

Відзначається, що адвокат Віра Крат подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду від 17 жовтня, яким він надав ГБР тимчасовий доступ (терміном на 1 місяць) до відзнятих матеріалів, зокрема, інформаційних запитів і відповідей на них, різних документальних матеріалах, а також графіка роботи журналістів, операторів та водіїв і даними по оплаті їх праці.

Ускарзі адвокат посилається на норми п. 1 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими, інформація, яка знаходиться у володінні засобів масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Такім чином, слідчий суддя надав доступ до відомостей, створивши загрозу відкриття джерел інформації журналіста при здійсненні ним професійної деятельності.

Окрім цього, апелянт вважає оскаржуване рішення незаконним і необгрунтованим, прийнятим незаконним складом суду, оскільки орган досудового розслідування (ДБР) знаходиться в Шевченківському районі, а представництво "Радіо Свобода" - в Голосіївському районі.

"Як вбачається з матеріалів судового провадження, всупереч вказаної норми закону, розгляд клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, відбувся без повідомлення та участі Корпорації "РФІ/РЛ, Інк" (Радіо Свобода), у володінні якої знаходилися речі і документи, що позбавило їх можливості надавати пояснення у даному провадженні, реалізувати право володільця майна на захист, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону", - сказано в ухвалі.

Проте, як зазначається, суддя надав відповідний доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, чим вийшов за межі поданого клопотання слідчого.

Таким чином, колегія суддів прийшла до переконання про необхідність скасування постанови слідчого судді Печерського районного суду, як незаконне, винесене з суттєвими порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу, і вважає за необхідне в даному конкретному випадку призначити розгляд справи в суді першої інстанції.

Как повідомляли Українськi Новини, 17 жовтня Печерський районний суд Києва надав ДБР доступ до редакційних документів "Радіо Свобода" у справі про поїздку Порошенко на Мальдіви.

У серпні ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви в січні 2018 року.