Одеський забудовник Ківан Аднан знову вийшов на стежку війни, - ЗМІ

Цього разу під прицілом сирійського мільйонера і підконтрольних йому ЗМІ виявився директор департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області Василь Буюкли. Чиновнику спочатку пропонували хабар за введення в експлуатацію новобудови з купою недоробок, які можуть призвести до серйозних наслідків, а потім відверто погрожували. Про спробу підкупу та погроз Василь Буюклі написав у своєму офіційному зверненні до ОП, СБУ, Генпрокуратури, Кабмін і поліцію, пишуть "Одеські Відомості".

Поки правоохоронці з'ясовують всі тонкощі справи, чиновник потрапив під град нібито викривають, явно замовних матеріалів, які були опубліковані в ЗМІ, що мають безпосереднє відношення до Ківана Аднана. Також були проведені мітинги нібито активістів з вимогою звільнити Буюклі з займаної посади. Перша така акція пройшла в день приїзду в Одесу президента України Володимира Зеленського 11 жовтня поточного року.

В даний час компанія Kadorr Group зводить в Одесі 9 19-25 поверхових житлових комплексів. Термін здачі в експлуатацію цих висоток – найближчі місяці і роки – починаючи з 3 кварталу 2019 по 2022 рр. У цих висотках планують облаштувати 6780 квартир. Значить 6780 одеських сімей мріють найближчим часом в'їхати у власні житлові метри. Але, початок чергової "войнушки", яку затіває Аднан Ківан, як це вже було, може негативно позначиться на процесі прийняття нових житлових будинків в експлуатацію, а значить негативно позначиться на добробуті 6780 одеських сімей. Для чого затіває сирійський забудовник новий виток гучних з'ясувань стосунків з владою, можна лише здогадуватися. Підсумок, на жаль, один – внаслідок непродуманих дій власника Kadorr Group можуть серйозно постраждати тисячі одеситів.