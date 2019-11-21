підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 листопада 2019, четвер, 15:47 316
Бізнес 2019-11-21T16:30:03+02:00
Українські Новини
Одеський забудовник Ківан Аднан знову вийшов на стежку війни, - ЗМІ

Одеський забудовник Ківан Аднан знову вийшов на стежку війни, - ЗМІ

Ківан Аднан. Фото: Одеські Відомості
Ківан Аднан. Фото: Одеські Відомості

Цього разу під прицілом сирійського мільйонера і підконтрольних йому ЗМІ виявився директор департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області Василь Буюкли. Чиновнику спочатку пропонували хабар за введення в експлуатацію новобудови з купою недоробок, які можуть призвести до серйозних наслідків, а потім відверто погрожували. Про спробу підкупу та погроз Василь Буюклі написав у своєму офіційному зверненні до ОП, СБУ, Генпрокуратури, Кабмін і поліцію, пишуть "Одеські Відомості".

Поки правоохоронці з'ясовують всі тонкощі справи, чиновник потрапив під град нібито викривають, явно замовних матеріалів, які були опубліковані в ЗМІ, що мають безпосереднє відношення до Ківана Аднана. Також були проведені мітинги нібито активістів з вимогою звільнити Буюклі з займаної посади. Перша така акція пройшла в день приїзду в Одесу президента України Володимира Зеленського 11 жовтня поточного року.

В даний час компанія Kadorr Group зводить в Одесі 9 19-25 поверхових житлових комплексів. Термін здачі в експлуатацію цих висоток – найближчі місяці і роки – починаючи з 3 кварталу 2019 по 2022 рр. У цих висотках планують облаштувати 6780 квартир. Значить 6780 одеських сімей мріють найближчим часом в'їхати у власні житлові метри. Але, початок чергової "войнушки", яку затіває Аднан Ківан, як це вже було, може негативно позначиться на процесі прийняття нових житлових будинків в експлуатацію, а значить негативно позначиться на добробуті 6780 одеських сімей. Для чого затіває сирійський забудовник новий виток гучних з'ясувань стосунків з владою, можна лише здогадуватися. Підсумок, на жаль, один – внаслідок непродуманих дій власника Kadorr Group можуть серйозно постраждати тисячі одеситів.
Архів
Новини
Іспанія розслідує втручання російської розвідки в референдум в Каталонії 16:51
Глава СБУ Баканов пообіцяв вивчити справу танкера "Мрія" 16:49
Українці відтепер зможуть перебувати в Аргентині без віз півроку 16:29
Реприватизаційні ігри держави можуть відштовхнути потенційних іноземних інвесторів, – Полтораков 16:21
Рябошапку просять провести експертизу запису можливого розмови Труби і Ситника 16:19
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
Глава СБУ Баканов пообіцяв вивчити справу танкера "Мрія" 16:49
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok