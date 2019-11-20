На Донбасі бойовики поранили шістьох бійців ЗСУ

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) 20 листопада, 6 українських військових поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 2 обстріли поблизу Березового і Талаковки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв Гладосово.

Протягом поточної доби поранення в результаті обстрілу отримали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

На одній з ділянок українська сторона двічі відправляла "тишу", щоб надати допомогу пораненим.

Бойовики робили вигляд, що погоджувалися і продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) завершилося будівництво мосту.

Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області з демонтажу фортифікаційних споруд.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, за графіком, завершено процес очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, військові збили безпілотник бойовиків з небезпечним вантажем.

Раніше командир 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади полковник Євген Коростельов помер через мінно-вибухову травму, отриману в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).