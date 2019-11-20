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20 листопада 2019, середа, 20:30 46
Кабмін 2019-11-20T22:15:02+02:00
Українські Новини
Мінсоцполітики гарантує відновлення виплат застрахованим особам

Мінсоцполітики гарантує відновлення виплат застрахованим особам

Соціальні виплати, субсидії, Мінсоцполітики України, Фонд соцстрахування
Гроші
Гроші

Міністерство соціальної політики у відповідь на повідомлення про припинення виплат Фондом соціального страхування гарантує відновлення виплат застрахованим особам.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

Мінсоцполітики підкреслює, що інформація про відсутність коштів на виплати помилкова. На даний момент на рахунку Фонду знаходиться 429,4 мільйонів гривень. Міністерство підкреслює, що цієї суми достатньо на витрати в листопаді.

Крім того, надходження до Фонду формуються щодня по сплаті єдиного соціального внеску роботодавцями.

"Керівник Фонду Євген Баженков, якого минулого тижня Печерський суд Києва поновив на посаді, і був зареєстрований державним реєстратором навіть без повного тексту судового рішення у той же день, призупинив виплати", - сказано в повідомленні.

Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною.

18 листопада Міністерство звернулося до Міністерства юстиції з проханням скасувати дії державного реєстратора про записи Баженкова як директора виконавчої дирекції Фонду.

Як повідомляли Українські Новини, існує список правил про те, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах.

Також Мінсоцполітики дало інструкцію про те, як переоформити субсидію не виходячи з квартири.

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