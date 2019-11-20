У Франції качки офіційно виграли суд і їм дозволили крякати

Один з фермерів поскаржився на качок через те,що вони перевищували рівень шуму, і вимагав 3,5 тисячі євро компенсації за свої страждання, але в результаті суд прийняв сторону птахів, передає Reuters.

Сусід власника качок написав скаргу до суду на птахів за їх гучне крякання, яке не давало йому спати з відкритими вікнами і насолоджувалися видами саду.

Суд у місті Дакс постановив, що шум від стада качок і гусей, яких тримав колишній фермер Домінік Даут в передгір'ях Піренеїв на південно-заході Франції, був у прийнятних межах від іншої ферми і не заважав вести господарство іншим.

"Качки перемогли", - повідомив агентству Рейтер Даут після рішення суду і додав, що він щасливий, що йому не довелося вбивати своїх тварин.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї хода качок через дорогу викликало дорожній колапс. З-за 20 тисяч птахів на дорозі утворилася величезна пробка.

Тим часом дві качки стали причиною, по якій з рейок зійшли трамваї в Бельгії.

Нагадаємо, в День Землі із Сумської області намагалися незаконно вивезти в Росію 5600 каченят.