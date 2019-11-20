Депутат Ради Іванісов дійсно мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтверджує погашену судимість депутата Верховної Ради Романа Іванісова (Слуга народу) за зґвалтування неповнолітньої.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Цю інформацію (про судимість Іванісова за зґвалтування) було перевірено. Не нами. І всі ці факти підтвердилися", - сказав він.

При цьому, він підкреслив, що судимість Іванісова давно погашено.

У понеділок депутат Іванісов стверджував, що звинувачення в згвалтуванні - це фейк, і навіть опублікував довідку.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура передала всі свої справи у виробництво Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служби безпеки України та Нацполицию.

Також і депутата Ради минулого скликання і учасника АТО Дейдея 5 років тому засудили за розбійний напад на жінку.