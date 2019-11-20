Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси

Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної

Директор департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області Василь Буюклі звернувся в офіс Президента України, Кабінет Міністрів, до голови Одеської обласної державної адміністрації, в Генеральну Прокуратуру, Службу безпеки України і Нацполіцію із заявою про шантаж з боку представника найбільшої будівельної компанії Одеси KadorrGroup (власник - Аднан Ківан).

Про це повідомляє місцевий сайт "Спостерігач".

Чиновник в своєму зверненні пише, що 6 листопада до нього на робоче місце прийшов якийсь Олександр Дімоглов, який представився юристом забудовника.

За словами чиновника, представник KadorrGroup намагався обговорити виявлені зауваження до їх об'єкту нерухомості і в ході розмови запропонував Буюклі неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч, по всій видимості, доларів США за введення в експлуатацію об'єкта нерухомості, який має ряд недоліків. Чиновник від пропозиції відмовився, заявивши, що всі недоліки по об'єкту забудовник в змозі усунути.

Потім Буюклі звернувся в правоохоронні органи, заявивши про те, що йому пропонували хабар. За вищевказаними фактами прокуратурою Одеської області 12.11.2019 зареєстровано кримінальне провадження №42019160000000652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Після цього, стверджує Буюклі, він отримав повідомлення через телеграм про те, що, якщо об'єкт нерухомості негайно не буде введений в експлуатацію, чиновник і члени його сім'ї отримають проблеми. А сам Буюклі буде "героєм" новин.

Одночасно з цим в ряді засобів масової інформації, що мають відношення до забудовника, поширили неправдиву інформацію про майно сім'ї Буюклі. Від своїх джерел чиновник також дізнався, що проти нього готуються ще інформаційні атаки.

За словами Буюклі, ще на початку 2019 року він знайшов і зумів затримати невідомих осіб, які здійснювали незаконне спостереження за його автомобілем. Прибувша поліція вилучила у них матеріали стеження, фото-орієнтування на самого чиновника, його дружину і матір. Був складений протокол затримання і огляду місця події. Однак, незважаючи на подану заяву в правоохоронні органи, ніяких конкретних дій по встановленню причетних до стеження і залученню цих осіб до відповідальності поліцією не проводилося.

У портфелі групи Kadorr Group - біля 50 житлових комплексів, торговельні та бізнес-центри, котеджні містечка в Одесі, клубні будинки, торговельні та готельні комплекси, SPA-центри, фітнес-клуби, ресторани, дитячий розважально-навчальний комплекс і загальноосвітня школа. В основному будівництво ведеться в прибережних районах Одеси, на місці колишніх санаторіїв і парків. Крім того, компанія будує ЖК в Києві.

Власник групи - сирієць Аднан Ківан, має статки, за різними оцінками, від 500 млн до 1 млрд дол. У минулому - близький з Сергієм Ківаловим. У числі його активів - видання Kyiv Post, одеський телеканал "7-й канал", ряд сайтів.

У спробах монополізувати будівельний ринок Одеси KadorrGroup неодноразово конфліктував з іншими будівельними компаніями. Зокрема, Аднан Ківан намагався перешкодити будівництву об'єктів таких компаній, як "Стикон", "Гефест", "Будова" і т.д. З цією метою використовувалися активісти різних організацій, підконтрольні ЗМІ та політики, включаючи Михайла Саакашвілі.

Крім того, вже тривалий час точиться конфлікт між Аднаном кивання і мером Одеси Геннадієм Трухановим. Журналісти "7-го каналу" постійно критикують міську владу. А сам власник KadorrGroupпланірует виставити на майбутніх виборах до місцевої ради свого кандидата, який повинен скласти конкуренцію Трухановому.

У 2017 році в офісах Kadorr Group співробітники Служби безпеки України провели обшуки через підозри у фінансуванні менеджментом будівельної компанії Kadorr спільно з екс-депутатом Одеської міськради бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Йдеться про Ігоря Марков (екс-народний депутат і екс-глава партії "Батьківщина", яка виступала за федералізацію України, нині переховується в