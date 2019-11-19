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19 листопада 2019, вівторок, 19:40 11
Судова влада 2019-11-19T21:45:02+02:00
Українські Новини
Депутат Ради Мамка допускає правку №320 до законопроекту "Про ДБР" з-за конфлікту Труби і Монастирського

Депутат Ради Мамка допускає правку №320 до законопроекту "Про ДБР" з-за конфлікту Труби і Монастирського

ДБР, Григорій Мамка

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - за життя" Григорій Мамка не виключає, що правка №320 до законопроекту "Про Держбюро розслідувань" могла з'явиться через ймовірний конфлікт між головою комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, який є одним з автором правки і директором ДБР Романом Трубою.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Цього я не виключаю", - сказав він, відповідаючи на питання про можливий конфлікт Монастирського і Труби через скандальну поправку.

При цьому він зазначив, що ніяких висновків робити не може і порадив звернутися до Труби і Монастирського.

Мамка наголосив, що є противником того, щоб керівників органів звільняли за допомогою внесення змін в законодавство.

Як повідомляли Українські Новини, Григорій Мамка вважає, що відповідно до скандальної правці №320 до закону "Про ДБР", відомство протягом 3 місяців буде працювати під прямим керівництвом Президента в ручному режимі.

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