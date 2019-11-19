У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту - в ОДА приїхала проектна команда DCH

Сьогодні, 19 листопада, в Дніпрі розпочалися роботи зі створення нового аеропорту на базі існуючого. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської обласної державної адміністрації.

Вранці тут відбулася нарада, присвячена реконструкції аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро". Присутні представники обласної та районної влади, Нацагентства інфраструктурних проектів України, дніпровського аеропорту обговорили з проектною командою групи DCH практичні питання, вирішення яких необхідне для старту будівельних робіт. Йшлося про розробку містобудівної документації та порядку використання бюджетних коштів. За підсумками зустрічі було вирішено забезпечити регулярне проведення подібних нарад за участю всіх залучених в реалізацію проекту сторін.

Нагадаємо, що будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" відповідно до світової практики буде реалізовано у форматі приватно-державного партнерства. Роботи зі створення нової злітно-посадкової смуги та інших компонентів аеродромного комплексу фінансуються державою. Загальна сума держінвестицій в проект оцінюється в 3 млрд грн, з яких 1 млрд грн передбачено в нещодавно прийнятому Верховною Радою України Державний бюджет-2020. Ще 200 млн грн. ВРУ раніше виділила на проведення відповідних проектних робіт. В даний час проводиться конкурсний відбір проектувальника аеродрому і організації-розробника ДПТ (детального плану території). Приватний інвестор створення аеровокзального комплексу - група DCH Олександра Ярославського, яка вже має успішний досвід будівництва, експлуатації та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків". Плановий обсяг інвестицій DCH - $70 млн, на замовлення приватного інвестора ведеться робота над проектною документацією для будівництва аеровокзалів.

"У Держбюджеті-2020 на аеропорт в Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн. Ми відразу приступили до роботи - повинні швидко узгодити всі технічні моменти, щоб створення терміналу і злітно-посадкової смуги розпочалося вчасно. Будівельники почнуть працювати на об'єкті вже в 2020-му", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

До підготовки базової планової документації для Міжнародного аеропорту "Дніпро" також приступила всесвітньо відома австрійська консалтингова компанія Airport Consulting Vienna. Експерти проектної команди DCH і Airport Consulting Vienna готуватимуть інформацію для розробки дизайну аеродрому, майстер-плану розвитку і бізнес-плану на період до 2045 г. Як розповів Володимир Васильченко, керівник проекту будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро" і генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків": "як і при будівництві харківського аеропорту, на старті проекту необхідно дуже чітко розуміти, як буде виглядати аеродромний комплекс, де і як будуть розташовані конкретні об'єкти інфраструктури. І, звичайно, цінувати динаміку бізнес-показників в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що у співпраці з Airport Consulting Vienna ми оперативно підготуємо необхідні базові документи".

Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, нагадав, що добре знайомий з поточним станом справ в Міжнародному аеропорту "Дніпро": "Фактично, передпроектні дослідження ми провели ще на початку 2019 року, коли оцінювали можливі варіанти будівництва та презентували результати громаді Дніпра. Прекрасно, що в кінцевому підсумку був обраний економічно оптимальний сценарій. у Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проектів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо цю нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб в місті з'явилися дуже функціональні і сучасні "повітряні ворота".