У Днипре в годину пік загорівся переповнений людьми трамвай

На вулиці Володимира Мономаха в Дніпрі у вівторок, 19 листопада, загорівся забитий людьми трамвай маршруту № 1. Пасажирам вдалося благополучно вибратися з палаючого транспорту. Про це повідомляє Інформатор.

Наголошується, що пасажири далеко не відразу зрозуміли, що горить вагон. Вони почали вибігати з зупиненого трамвая лише коли густий дим почав заповнювати салон.

Що стало причиною пожежі – поки невідомо. За повідомленням, трамвай стояв на повороті, пантограф другого трамвая був опущений, однак, як тільки він піднявся вгору і "подпитався" від контактної мережі - відразу ж пішов дим. Ще через хвилину спалахнув вогонь.

Двері вагонів були відкриті, а тому пасажири змогли відразу ж вийти на вулицю. Зараз правоохоронці встановлюють деталі та причини інциденту. Службу порятунку до гасіння пожежі не залучали.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на ходу загорівся тролейбус з пасажирами.

У Києві на зупинці Караваєві дачі у Солом'янському районі загорівся тролейбус.