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19 листопада 2019, вівторок, 11:49 11
Події 2019-11-19T14:00:04+02:00
Українські Новини
У Днипре в годину пік загорівся переповнений людьми трамвай

У Днипре в годину пік загорівся переповнений людьми трамвай

Трамвай, Пожежа у транспорті
Палаючий трамвай у Дніпрі. Фото: Інформатор
Палаючий трамвай у Дніпрі. Фото: Інформатор

На вулиці Володимира Мономаха в Дніпрі у вівторок, 19 листопада, загорівся забитий людьми трамвай маршруту № 1. Пасажирам вдалося благополучно вибратися з палаючого транспорту. Про це повідомляє Інформатор.

Наголошується, що пасажири далеко не відразу зрозуміли, що горить вагон. Вони почали вибігати з зупиненого трамвая лише коли густий дим почав заповнювати салон.

Що стало причиною пожежі – поки невідомо. За повідомленням, трамвай стояв на повороті, пантограф другого трамвая був опущений, однак, як тільки він піднявся вгору і "подпитався" від контактної мережі - відразу ж пішов дим. Ще через хвилину спалахнув вогонь.

Двері вагонів були відкриті, а тому пасажири змогли відразу ж вийти на вулицю. Зараз правоохоронці встановлюють деталі та причини інциденту. Службу порятунку до гасіння пожежі не залучали.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на ходу загорівся тролейбус з пасажирами.

У Києві на зупинці Караваєві дачі у Солом'янському районі загорівся тролейбус.

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