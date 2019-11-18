Суд відмовив в арешті Гриценко із заставою 100 млн гривень

Печерський районний суд Києва відмовив в арешті голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценко, якого затримали СБУ 16 листопада, із заставою 100 млн гривень.

Про це повідомила колишній міністр у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що слідчий суддя Печерського районного суду Білоцерківець відмовив у клопотанні про взяття під варту голови Укрексімбанку Олександра Гриценка з альтернативним вимогою застави в розмірі 100 млн гривень", - написала вона.

Фріз додала, що Гриценко був звільнений з-під варти в залі суду.

Зал суду. Фото: Ірина Фриз

Вона також заявила, що затримання відбувалося без рішення суду, а в телефон Гриценка було здійснено неправомірне втручання без рішення суду, яким оперувало обвинувачення в суді, чим порушено право на конфіденційність приватної переписки.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримало 7 осіб, які розікрали кредит НБУ "Віейбі банку" в 2014 році.

Нагадаємо, детективи НАБУ прийшли в Райффайзен Банк, щоб затримати голову перед правління.