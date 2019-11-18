Бійка Ляшко і Геруса: прокуратура повідомила Ляшко про підозру

Прокуратура повідомила про підозру колишньому голові фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олегу Ляшко, який бився з Герусом в брендовій куртці за 160 тисяч гривень, в насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Маю підозру у кримінальному провадженні, яке сфальсифікували за вказівкою (генерального прокурора Руслана) Рябошапки", - написав він.

Ляшко інкримінується ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшко з головою комітету Ради з енергетики Герусом в аеропорту "Бориспіль".

6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Ляшко стверджував, що Герус зниженням цін на газ зробив вигоду тільки олігархам і Росії.

Герус назвав бійку "шоу-провокацією", а Ляшко - захисником бізнесу олігарха Ріната Ахметова.