Проект повідомлення про підозру Порошенку ДБР направило до ГПУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Проект підозри підготовлений і направлений до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження стосовно можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року", - сказано в ньому.

Наголошується, що в документі йдеться про підозру п'ятому Президенту України у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, який є чинним депутатом Ради від партії "Європейська солідарність".

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру у справі Іловайської трагедії, його повторно викликають на 19 листопада.