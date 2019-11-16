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16 листопада 2019, субота, 16:42 20
Силові структури 2019-11-16T16:49:17+02:00
Українські Новини
Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрали, а заарештувало НАБУ

Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрали, а заарештувало НАБУ

Олександр Гриценко
Олександр Гриценко. Фото: atr.ua
Олександр Гриценко. Фото: atr.ua

У Києві НАБУ затримала голову правління державного банку "Укрексімбанк" Олександра Гриценка. Про це повідомляє прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Ніякого викрадення одного з членів правління АТ "Укрексімбанк" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209. Затримання відбувалося виключно в рамках чинного законодавства. В даний час затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Справу веде Генеральна прокуратура України", - повідомила Олена.

Раніше про викрадення Гриценко поінформував телеканал "Прямий".

"У Києві викрали голову АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка. ...За словами родичів, невідомі забрали його в чорний автобус на очах у дитини, з яким він гуляв. Сім'я вже звернулася в правоохоронні органи", – сказано в повідомленні.

Главою правління "Укрексімбанку" Гриценко став у серпні 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ затримало 7 осіб, які розікрали кредит НБУ "Віейбі банку" в 2014 році.

Детективи НАБУ прийшли в Райффайзен Банк, щоб затримати голову перед правління.

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