Держава не повинна підтримувати бізнес, - Мілованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що держава не повинна займатися підтримкою бізнесу.

Про це він заявив в ході панелі Value Innovation in Central and Eastern Europe 16 листопада, передають Українські Новини.

"Насправді нам не дуже потрібна підтримка бізнесу. Я кажу правду, мені це не потрібно, я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою, а я буду намагатися не заважати", - сказав він.

При цьому він додав, що держава не повинна конкурувати з бізнесом.

"Держава повинна перестати підміняти собою бізнес і воно повинно стежити за тим, щоб правила для всіх були однакові ", - зазначив Милованов.

У свою чергу бізнесмен Василь Хмельницький заявив, що державна підтримка бізнесу необхідна і необхідно переглянути кредитну ставку.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов виступає за скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Також Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.

Раніше Милованов повідомляв, що хоче побороти корупцію амністією.