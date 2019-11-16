Держава не повинна підтримувати бізнес, - Мілованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що держава не повинна займатися підтримкою бізнесу. Про це він заявив в ході панелі Value Innovation in Central and Eastern Europe 16 листопада, передають Українські Новини. "Насправді нам не дуже потрібна підтримка бізнесу. Я кажу правду, мені це не потрібно, я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою, а я буду намагатися не заважати", - сказав він. При цьому він додав, що держава не повинна конкурувати з бізнесом. "Держава повинна перестати підміняти собою бізнес і воно повинно стежити за тим, щоб правила для всіх були однакові ", - зазначив Милованов. У свою чергу бізнесмен Василь Хмельницький заявив, що державна підтримка бізнесу необхідна і необхідно переглянути кредитну ставку. Як повідомляли Українські Новини, Милованов виступає за скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Також Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. Раніше Милованов повідомляв, що хоче побороти корупцію амністією.