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15 листопада 2019, пʼятниця, 18:42 16
Силові структури 2019-11-15T18:46:39+02:00
Українські Новини
В Україні схопили одного з ключових лідерів "Ісламської держави"

В Україні схопили одного з ключових лідерів "Ісламської держави"

СБУ, Київ, Ісламська держава, ІДІЛ, Терористи
Один з лідерів
Один з лідерів "Ісламської держави". Фото: СБУ

Після того, як у Сирії був убитий лідер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдаді, Служба безпеки України затримала одного з лідерів міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" на прізвисько Аль-Бара Шишани" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

За отриманими даними, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль-Бара Шишани" обіймав посаду аміра джамаата "Ахадун Ахат" в провінції Латакія в Сирії.

В 2013 році він зайняв одну з найвищих посад у ІДІЛ - заступника військового аміра.

В 2016 році виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації. Влітку 2018 року терорист прибув в Україну з підробленим паспортом.

Перебуваючи в Україні, він продовжував координувати діяльність ІДІЛ. Правоохоронці затримали його біля приватного будинку, де він проживав. Портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави".

терористичної організаціїІДІЛ. Фото: СБУ

На даний момент терорист перебуває під екстрадиційним арештом.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада турецкие силовики захопили сестру вбитого ватажка ІДІЛ. Також аналітики назвали країни, які можуть стати наступною метою ісламістів.

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