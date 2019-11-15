підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 листопада 2019, пʼятниця, 10:35 14
Політика 2019-11-15T11:00:03+02:00
Українські Новини
Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкой

Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкой

Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Пранкер Джокер
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Пранкер "Джокер" вибачився перед генеральним прокурором Русланом Рябошапкой, якого представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук закликала покарати пранкера, за використання його фото в листуванні з депутатами Ради.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", передають Українські Новини.

"Вас турбує Джокер. Хочемо вибачитися, що використовували Ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, що це було не даремно", - свідчить фото повідомлення, яке "Джокер" надіслав Рябошапці.

ПовідомленняПовідомлення "Джокера" Рябошапці. Фото: Настоящее время

Рябошапка вважає, що пранкер, мабуть, хотів вибачитися і пояснити мотиви своїх вчинків.

При цьому генпрокурор не відповів на це повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, "Джокер" публікував особисті листування з головою комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богданом Яременко та заступником голови фракції Миколою Тищенко (обидва - "Слуга народу"), а також з екс-керівником Інституту Національної пам'яті Володимиром В'ятровичем та депутатом Максимом Бужанским.

Більше новин про: Генпрокуратура Руслан Рябошапка Пранкер Джокер

Архів
Новини
Збитки теплопостачальних підприємств досягли 4,2 млрд гривень, збитки водоканалів - 6,3 млрд гривень 11:09
В залі Ради прямо конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів роздавали, - депутат Скороход 11:03
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" і призначив заставу 10:46
Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкой 10:35
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Прокуратура підозрює Ляшка в насильстві щодо Геруса 15:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok