"Нова пошта" купила 10 дефібриляторів для своїх офісів та відділень у 7 містах

Логістична компанія "Нова пошта" купила 10 дефібриляторів для своїх офісів і відділень в 7 містах України.

Про це на прес-конференції повідомив директор "Нової пошти" Олександр Бульба.

Він пояснив закупівлю дефібриляторів турботою про здоров'я співробітників (компанія забезпечила медичну страховку 18 тис. своїх працівників і клієнтів компанії і додав, що поштовхом стало успішне використання дефібрилятора для допомоги відвідувачу в одному з великих торгових приміщень Києва (мова йде про випадок про магазин Rozetka на вул. Степана Бандери в Києві влітку 2019).

Дефібрилятори знаходяться в офісах компанії у Києві та Полтаві, на інноваційних сортувальних терміналах у Києві, Хмельницькому та Львові, а також у великих відділеннях Дніпрі, Одесі та Харкові.

Програму закупівлі дефібриляторів "Нова пошта" має намір розвивати в подальшому, під неї будуть заплановані кошти в корпоративному бюджеті на 2020 рік.

Вартість закупівлі та обслуговування 1 дефібрилятора (з тренінгом співробітників) становить 60 тис. гривень.

Бульба додав, що використовувати дефібрилятори за призначенням співробітникам компанії ще не доводилося, і він сподівається, що не доведеться.

Як повідомляли Українські Новини, "Нова пошта" встановила вартість авіадоставки до тисячі гривень.

Також "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки.