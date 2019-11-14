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14 листопада 2019, четвер, 18:22 19
Зовнішня політика 2019-11-14T20:30:03+02:00
Українські Новини
Помічник Зеленського Єрмак зустрівся в Києві з екс-радником Трампа

Помічник Зеленського Єрмак зустрівся в Києві з екс-радником Трампа

Андрій Єрмак, Брайян Ланза

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак зустрічався в Києві з американським лобістом Брайаном Ланза, який допомагав зняти американські санкції з російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє Українська правда.

Зустріч офіційного помічника Зеленського та американського лобіста, свідком якої був журналіст УП, відбулася увечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській.

Спочатку Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22 години до них приєднався і сам помічник Зеленського.

Про що говорили Єрмак і наближений до Дональду Трампу лобіст, невідомо. Видання звернулися за коментарем до самого Єрмака і його прес-службі.

Також видання повідомляє з посиланням на СNN, що Брайан Ланза був одним із лобістів, які домоглися зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

До цього Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої кампанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст досі перебуває в постійному контакті з чиновниками Білого дому.

Раніше журналісти програми "Схеми" повідомляли, що Андрій Єрмак має ділові стосунки з росіянином Рахамимом Эмануїловим. У свою чергу Эмануїлов через російський "Интерпромбанк" має зв'язки з членом правлячої партії "Єдина Росія" і сенатором від Камчатки Валерієм Пономарьовим.

А останній є зятем заступника апарату уряду Росії Сергія Приходька. Того самого, який відпочивав на яхті з Дерипаскою, коли олігарха супроводжувала скандальна ескорт-працівниця Анастасія Рибка.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про список радників і помічників Зеленського. Хто потрапив у ближній круг Президента.

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