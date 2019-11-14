В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого

В Україні пройшли презентації факсимільного видання Реймського Євангелія – однієї з найдавніших пам'яток кириличної писемності Київської Русі. Книгу з бібліотеки князя Ярослава Мудрого відвезла в 1051 році його дочка Анна Ярославна. За однією з історичних версій, Євангеліє стало її приданим для шлюбу з королем Франції Генріхом і, на ньому приймали присягу королі Франції при вступі на трон.

Книга, що містить як кириличний, так і латинський текст, нині зберігається в бібліотеці імені Карнегі у французькому місті Реймс. Доступ до Євангелія обмежений, але українські вчені отримали можливість кілька днів попрацювати з артефактом, щоб переконатися в її достовірності – збережена частина кириличної книги не датована і не підписана. Крім того, спроба перевидати цю книгу в XIX столітті виявилася не цілком вдалою: копія містила неточності, які привели істориків того часу до невірних наукових висновків.

Українські вчені підтвердили, що рукопис дійсно відноситься до часів Ярослава Мудрого. "Усі виявлені в ньому діалектні особливості підтверджуються такими ж, зафіксованими в наступних українських київських і галицько-волинських пам'ятках ХІ-ХІV ст., а також матеріалами з українських діалектів. Реймське Євангеліє – давньоруська пам'ятка, неохайно переписана (транслітерована) киянином. Орфографія рукопису не дає підстав вивести його за межі XI ст.", - до таких висновків прийшли дослідники.

Факсимільне видання випустили в рамках проекту з повернення в Україну культурної спадщини, який реалізує видавництво "Горобець" спільно з Національним заповідником "Софія Київська" і Українським культурним фондом. В рамках цього ж проекту була видана інша стародавня книга – "Віденський Октоїх".

Реймське Євангеліє стало черговим кроком у відновленні історії життя дочки Ярослава Мудрого Анни, яка стала королевою Франції. У французькому містечку Санліс під Парижем, в якому королева прожила значний час і заснувала абатство і церкву, діє Центр Анни Київської, місія якого – нагадати сучасним європейцям, що Київ був впливовою частиною Європи ще тисячу років тому. Центр утримується на кошти меценатів.

"Тисячу років тому наші співвітчизники вже були включені в європейський контекст. Ми відновлюємо давні мости, що зв'язують Україну і Європу. Історія Анни Київської – один з найбільш важливих і таких міцних мостів", - зазначила Катерина Загорій, голова Наглядової ради Zagoriy Foundation і меценат Центру Анни Київської.