Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження

Українські благодійні фонди повинні активніше налагоджувати комунікацію з населенням, щоб підвищити рівень довіри українців і залучити більше людей до своїх проектів.

Такі результати соціологічного дослідження "Благодійність очима українців", яке проводилося Українським центром вивчення громадської думки "Соціоінформ" на замовлення Zagoriy Foundation.

"Особи, які потребують допомоги, звертаються переважно до близького кола: рідних, сусідів, колег. Лише кожен п'ятий шукав допомоги у благодійних фондах. Зате потенційною точкою звернення після звичайних людей респонденти називають благодійні фонди. Очевидно, при більшій доступності, прозорості та відкритості саме фонди були б найбільш комфортним благодійником для нужденних", - роблю висновок автори дослідження.

Згідно з отриманими даними, 47% респондентів зверталися за допомогою до родичів, на 23% - до сусідів і місцевим депутатам, 21% - до місцевих органів влади і лише 19% - до благодійних фондів.

"Респонденти коливаються, дійсно благодійні фонди надають допомогу на постійній основі, відкриті до співпраці з громадськістю і розуміють потреби суспільства", - йдеться у звіті соціологів.

Дослідники радять фондів запроваджувати освітні програми і співпрацювати зі школами, популяризувати різні форми благодійництва, поширювану інформацію робити більш доступною і зручною, знайомити людей з важливими соціальними проблемами та можливими шляхами їх вирішення, демонструвати досягнення і результати діяльності. Крім того, фондам варто знайти локальних лідерів, які користуються довірою людей і зможуть взяти на себе роботу з населенням.

"Філантропічні організації вже дозріли для того, щоб не тільки реалізовувати благодійні проекти, але і підвищувати популярність допомоги людям як такої. Наприклад, питаннями поширення благодійності в світі займається Ford Foundation. Мене радує, що напрямок діяльності нашого фонду "Культура благодійності" потрапляє у цей тренд", - зазначає Катерина Загорій, виконавчий директор Zagoriy Foundation.

За її словами, людям важливо донести, що до діяльності благодійних фондів може підключитися будь-який бажаючий, а не тільки співробітники цих організацій.

"Ми хочемо показати це на прикладі проекту Щедрий вівторок, який є частиною глобального руху Giving Tuesday і в цьому році пройде 3 грудня. Є кілька простих способів приєднатися до діяльності фондів, що беруть участь у проекті. Всі вони доступно розписано на сайті Щедрого вівторка, кожен бажаючий може вибрати відповідний йому спосіб", - розповідає Катерина Загорій.

Україна приєдналася до руху Giving Tuesday в 2018 році і стала 154 країною, що бере участь в ньому. Ініціаторами "Щедрого вівторку" виступили фонди Zagoriy Foundation, "Таблеточки" і "Клуб Добродіїв", а також Український форум благодійників. "Щедрий вівторок" був визнаний найуспішнішим запуском локального проекту міжнародного руху Giving Tuesday в 2018 році. Щорічно рух збирає на благодійні цілі близько 100 млн доларів по всьому світу.

Zagoriy Foundation заснований в 2015 році родиною бізнесменів і меценатів Загорій, які є співвласниками фармацевтичної компанії "Дарниця". Фонд веде роботу в трьох основних напрямках: культура здоров'я, культура мистецтва і культура благодійності.