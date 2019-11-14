Депутатка "Слуги народу" Скороход поскаржилася Раді на арешт свого чоловіка

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Ганна Скороход, яка розплакалася у Верховній Раді через ігнорування її правок, заявляє про затримання свого чоловіка через її голосування.

Про це вона повідомила на засіданні Ради, передають Українські Новини.

"Сьогодні за мої політичні вподобання, бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного із заступників Адміністрації президента, одного із заступників генерального прокурора Каська заму Клименку мого чоловіка затримали незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС і також червона кнопка проти відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне", - заявила Скороход.

Депутатка зазначила, що підставою для затримання чоловіка став запит Росії від 2017 року.

"До цього ніяких не було питань, а після червоної кнопки пройшло затримання мого чоловіка. Я звертаюся особисто до президента, ДБР і до правоохоронних органів зупинити свавілля, який ви робите", - звернулася Скороход.

Як повідомляли Українські Новини, Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне проект державного бюджету на 2020 рік (законопроект №2000) у другому читанні.

Нагадаємо, під час виборів доандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі.