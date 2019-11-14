підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 12:50 12
Судова влада 2019-11-14T14:30:03+02:00
Українські Новини
Суд продовжив досудове розслідування у справі екс-міністра МВОТ Гримчака до 14 лютого 2020

Суд продовжив досудове розслідування у справі екс-міністра МВОТ Гримчака до 14 лютого 2020

Вищий антикорупційний суд, Розслідування, Юрій Гримчак
Юрій Гримчак. Фото: Українське фото
Юрій Гримчак. Фото: Українське фото

Вищий антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому фігурує колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, до 14 лютого 2020 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Прокурор заявив, що для завершення досудового розслідування слід завершити проведення експертизи відеозвукозапису і отримати зразки почерку підозрюваних.

Крім того, при необхідності отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку підозрюваних і можуть бути використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу.

Також прокурор вважає за необхідне встановити і допитати інших можливих свідків у кримінальному провадженні, встановити можливу причетність до скоєння кримінального злочину інших ймовірних співучасників, провести їх допити і здійснити повідомлення про підозру.

Таким чином, термін досудового розслідування був продовжений на 6 місяців - до 14 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шевченківський районний суд Києва відмовився переглядати запобіжний захід Гримчаку. 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень. Він був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.

Раніше заступник генпрокурора Стрижевську не змогли допитати у справі Гримчака.

Більше новин про: Вищий антикорупційний суд Розслідування Юрій Гримчак

Архів
Новини
Україна стала "розмінною монетою" для США, - Пристайко 15:34
Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста 15:08
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
МЗС України погрожує вийти з мінських угод, якщо не побачить прогресу 14:55
3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення керівника "Укрзалізниці" 14:50
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok