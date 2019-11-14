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14 листопада 2019, четвер, 12:50 18
Судова влада 2019-11-14T20:45:07+02:00
Українські Новини
Суд продовжив досудове розслідування у справі екс-міністра МТОТ Гримчака до 14 лютого 2020

Суд продовжив досудове розслідування у справі екс-міністра МТОТ Гримчака до 14 лютого 2020

Вищий антикорупційний суд, Розслідування, Юрій Гримчак
Юрій Гримчак. Фото: Українське фото
Юрій Гримчак. Фото: Українське фото

Вищий антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому фігурує колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, до 14 лютого 2020 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Прокурор заявив, що для завершення досудового розслідування слід завершити проведення експертизи відеозвукозапису і отримати зразки почерку підозрюваних.

Крім того, при необхідності отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку підозрюваних і можуть бути використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу.

Також прокурор вважає за необхідне встановити і допитати інших можливих свідків у кримінальному провадженні, встановити можливу причетність до скоєння кримінального злочину інших ймовірних співучасників, провести їх допити і здійснити повідомлення про підозру.

Таким чином, термін досудового розслідування був продовжений на 6 місяців - до 14 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шевченківський районний суд Києва відмовився переглядати запобіжний захід Гримчаку. 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень. Він був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.

Раніше заступник генпрокурора Стрижевську не змогли допитати у справі Гримчака.

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